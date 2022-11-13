Выплату в 200 тысяч рублей получили 170 мобилизованных севастопольцев

Михаил Развожаев передал спальные мешки и термобелье мобилизованным севастопольцам. Фото: Михаил Развожаев/Telegram

В Севастополе завершают выплату разовой помощи мобилизованным, которые проходят подготовку на базе 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, выплату в 200 тысяч рублей получили 170 севастопольцев, которые находятся в составе мотострелкового полка.

- Осталось буквально несколько человек, по которым в части завершают оформление документов. Они также получат выплаты, - отметил Развожаев у себя в telegram.

Губернатор Севастополя также сообщил, что лично передал мобилизованным спальные мешки, карематы, теплые шапки и теплые перчатки, термобелье, рабочие перчатки и утеплённые резиновые сапоги, а также фонарики. Сейчас на подходе дополнительная партия амуниции от Министерства обороны, заверил Развожаев.

Также для мобилизованных власти Севастополя заказали 500 бронежилетов и дополнительное обмундирование, которое будет передано каждому бойцу.

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