В Крыму мобилизованные прошли полосу препятствий, разработанную с учетом СВО - видео

Фото: Минобороны РФ/скриншот из видео

Мобилизованные в Крыму прошли подготовку на психологической полосе препятствий, созданной с учетом опыта СВО.

- На одном из полигонов ЧФ, расположенном на Крымском полуострове, специалисты психологической службы совместно с офицерами управления боевой подготовки флота создали специализированную полосу препятствий для подготовки мобилизованных, - сообщили в Минобороны России.

С катеров военные высаживались на берег и проходили 11 участков, которые имитировали разные препятствия, встречающиеся в реальном бою.

Напомним, ранее 170 мобилизованных жителей Севастополя получили выплату в 200 тысяч рублей. Документы еще нескольких человек находятся в стадии оформления. Кроме того, по словам губернатора города Михаила Развожаева, сейчас на подходе дополнительная партия амуниции от Министерства обороны.

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