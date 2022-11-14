В Крыму 14 ноября выявили 29 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 14 ноября выявили 29 случаев новой коронавирусной инфекции, 209 306 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 4 пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 325 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 25 человек, выздоровевших за весь период - 201 949, - говорится в сообщении.

Смертей за сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие суки в городе-герое выявили 30 новых случаев инфицирования COVID-19, с начала пандемии - 96 263. Об этом сообщается на сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 3 человека. Выписан 1 пациент. На данный момент в больницах находится 64 пациента, из них 60 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Смертей за сутки не зафиксировано.

Напомним, сезонный всплеск ОРВИ и гриппа в Крыму ожидается к концу года. Дело в том, что период вакцинации от гриппа рассчитан до конца ноября.

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