Первый снег может выпасть в Крыму уже в эту пятницу

К пятнице в Крыму ожидается первый снег Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Несмотря на прогнозируемое теплое начало недели, к пятнице в Крыму значительно похолодает. Вероятно, что погода порадует жителей полуострова первым в этом сезоне снегом.

- В пятницу произойдет раскрутка циклона, он подставит тыловую часть, а это всегда холод. В ночные часы столбики термометров опустятся до 0…+5, в дневные часы максимум +1…6. Я допускаю, что в пятницу дождь перейдет в снег, - сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Напомним, минувшие выходные в Крыму выдались относительно теплыми. Столбик термометра показывал до +17 градусов. До +15 градусов воздух прогреется в эхтот понедельник. В Симферополе 14 ноября переменная облачность, осадков не ожидается.

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