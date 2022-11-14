Под Симферополем построят спортивный центр за 147 миллионов рублей

В Симферопольском районе будет построен универсальный спортивно-развлекательный центр Фото: Светлана Макеева

В Симферопольском районе за счет инвестиций построят универсальный спортивно-развлекательный центр за 147,2 миллиона рублей.

- Мальчишки, девчонки и взрослые, в том числе туристы, получат возможность заниматься различными видами спорта, появится возможность проведения соревнований республиканского уровня, - сообщила зампредседателя Совета министров - министр финансов РК Ирина Кивико.

В комплексе оборудуют зал на 100 человек для занятий тяжелой атлетикой, йогой и восточными единоборствами.

В рамках этого же инвестпроекта запланировано строительство медцентра со стоматологической клиникой, торгового центра, кафе, парикмахерской, прачечной, ателье, отделений банка и страховой компании.

Ранее сообщалось, что в Крыму инвесторы построят школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦ на 60 миллиардов рублей. Всего на полуострове реализуется 247 инвестиционных проектов.

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