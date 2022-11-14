Житель Армянска, насмерть забивший знакомого на кладбище, получил пять лет колонии

Житель Армянска получил пять лет колонии за убийство знакомого Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летнего жителя Армянска признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшего по неосторожности его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– В суде установлено, что подсудимый, в мае 2022 года, находясь на территории кладбища в Армянске, в ходе конфликта со своим знакомым нанес ему несколько ударов кулаком в область головы, от чего последний упал и ударился затылочной областью о бетонную поверхность. Затем мужчина несколько раз ударил лежащего на земле потерпевшего ногой в область головы и живота, а также нанес не менее 6 ударов фрагментом пластмассовой трубы с металлической табличкой, – говорится в сообщении.

После случившегося подсудимый скрылся, оставив знакомого умирать на кладбище. От полученных травм тот впоследствии скончался в больнице.

Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии строгого режима.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50