В Симферополе осудят водителя автобуса, который насмерть сбил пожилую женщину

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

В Симферополе перед судом предстанет 41-летний водитель автобуса, который обвиняется в смертельном наезде на пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– По версии следствия, в мае текущего года обвиняемый, управляя рейсовым автобусом «БАЗ А079.25», следовавшим по маршруту «Николаевка-Симферополь», и двигаясь по автомобильной дороге по улице Героев Сталинграда в Симферополе, допустил наезд на пожилую женщину, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу, – говорится в сообщении.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью – женщина скончалась на месте.

Уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя.

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