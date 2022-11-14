Председатель Госсовета Крыма: «Уход из Херсона - это военное, а не политическое решение»

Фото: Владимир Константинов/Tg

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов назвал уход армии РФ из Херсона военным, а не политическим решением.

- В это не хотелось верить, но, по всей видимости, решение об уходе с правого берега Днепра было принято давно. В чем состоит стратегический замысел наших военных, мы не знаем и не должны знать. <...> уход из Херсона - это военное, а не политическое решение, - написал он в своем Tg-канале.

Ранее сообщалось, что армия РФ ушла на левый берег Днепра. Перед этим решением была проведена эвакуация населения. В частности, сотрудники скорой медицинской помощи Республики Крым и Севастополя эвакуировали 400 маломобильных граждан с территории Херсонской области в Крым.

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