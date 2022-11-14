Крымских школьников научили готовить кофе «по-турецки» и создавать чат-боты в «Telegram»

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В Крыму состоялись профессиональные пробы для школьников на базе Евпаторийского техникума строительных технологий и сферы обслуживания и Феодосийского политехнического техникума. Ученики смогли попробовать себя в в разных профессиях. Профориентационные мероприятия проходят в рамках федерального проекта «Билет в будущее».

Школьники познакомились с профессией «бариста», «мастер малярных и декоративных работ», «повар», «столяр» и «сантехник» в евпаторийском техникуме.

- Преподаватели рассказали ученикам краткую историю кофейного ремесла, а также продемонстрировали технику работы с кофейными зернами. После чего дети со своими кураторами готовили кофе по-восточному самостоятельно. Напиток варили на горячем песке в турке. В конце все с удовольствием продегустировали полученный продукт, - рассказала сотрудник техникума Лиля Апсеттарова.

Также учащиеся получили вводные знания по специальности «мастер малярных и декоративных работ». Ребята окрашивали поверхности и изучали технику поклейки обоев.

- Особенно сильно подросткам понравилось примерять на себя профессию «кондитер». На профпробах они готовили пироженые «корзиночки» из песочного теста с повидлом и кремом. Предварительно мастер показал школьникам, как замесить тесто, сформировать пирожное и запечь в духовке, финишным этапом стало создание белкового крема, - добавила Лиля Апсеттарова.

Кроме того, ребятам предложили попробовать себя в направлениях: «столярное дело», «сантехника и отопление».

В феодосийском техникуме ученики крымских школ узнали о профессии «программист».

- Школьников научили создавать чат-бот в мессенджере «Telegram» на их же телефонах. По итогу у каждого на руках остались памятки и инструкции по проделанной работе, - отметила сотрудник техникума Наталья Ульяницкая.

Наталья анонсировала, что 15 и 21 ноября в их учебном заведении состоятся еще несколько профпроб по профессиям «повар» и «программист».

- В рамках изучения специальности «повар» дети узнают, как готовить печеночный мусс. Сначала преподаватели покажут школьникам, как создается блюдо, какой инвентарь используется, и только потом дети примутся за готовку самостоятельно.

В профориентационных мероприятиях принимают участие ученики 6-9 и 10-11 классов.

Напомним, что предварительно учащиеся крымских школ, участвующих в проекте «Билет в будущее», прошли онлайн-диагностику, которая выявила их склонности и интересы. Затем был назначен этап профпроб. По их завершению ученики еще раз пройдут онлайн-диагностику, которая поможет предоставить каждому школьнику индивидуальные рекомендации относительно выбора своей будущей профессии.