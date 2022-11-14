В Симферополе автомобилистка сбила двух подростков на пешеходном переходе

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Накануне, 13 ноября, в Симферополе на пешеходном переходе напротив дома №133 по улице Севастопольской сбили двоих подростков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Установлено, что около 15:10 водитель автомобиля Daewoo Matiz – женщина 1993 года рождения – сбила двух несовершеннолетних пешеходов 2005 и 2006 годов рождения, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

– В результате ДТП у пострадавших диагностировали сотрясения головного мозга, ушибы туловища и конечностей, – сообщили в ведомстве.

По факту ДТП проводится проверка.

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