Эксперт предсказал начало засушливого периода для водохранилищ Крыма

В Крыму грядет засушливый период для водохранилищ естественного стока
Фото: Виталий ПАРУБОВ
2022 год выдался пиково многоводным, и теперь водохранилища естественного стока в Крыму ждет «засушливый период», который продлится 3-4 года.
- У нас будет начинаться в ближайшее время снижение притоков и 3-4 года потом опять будет «впадина» с точки зрения притоков в водохранилища естественного стока, - рассказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский в эфире радио «Спутник в Крыму».
Ранее сообщалось, что после разблокировки Северо-Крымского канала республика получила больше 90 миллионов кубометров воды. Всего в этом году предполагается подача свыше 100 миллионов кубометров воды.
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