В 2022 году промышленные предприятия Крыма получили 64 миллиона рублей субсидий

Фото: Сергей Аксенов/Tg

В 2022 году промышленным предприятиям Крыма была предоставлена субсидия из бюджета республики в объеме более 64 миллионов рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- Это средства для создания новых производств, модернизации мощностей и повышения энергоэффективности, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, еще два миллиона рублей потратили на сертификацию систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам.

Аксенов также добавил, что Крымским региональным фондом развития промышленности с начала года было выдано семь займов на 180 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что под Симферополем построят спортивный центр за 147 миллионов рублей. В комплексе оборудуют зал для занятий тяжелой атлетикой, йогой и восточными единоборствами.

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