Музей имени Пушкина в Гурзуфе закроется до 2024 года на реставрацию

Фото: yalta-museum.ru
На этой неделе начнется реставрация музея имени Пушкина в Гурзуфе. Работы продлятся до конца до 2024 года.
Как пишет Крымская газета со ссылкой на Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник, прием посетителей прекратиться с 16 ноября.
В планах сделать надстройку бельведера, мансарды, внутри сделать винтовую лестницу. Также приведут в надлежащий вид прилегающую территорию.
Ранее сообщалось, что древнейший археологический комплекс в Евпатории, затопленный из-за порыва трубы, удалось сохранить. Его спасла специальная стеклянная пирамида.
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