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НовостиОбщество14 ноября 2022 11:53

Музей имени Пушкина в Гурзуфе закроется до 2024 года на реставрацию

Прием посетителей прекратиться с 16 ноября
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: yalta-museum.ru

Фото: yalta-museum.ru

На этой неделе начнется реставрация музея имени Пушкина в Гурзуфе. Работы продлятся до конца до 2024 года.

Как пишет Крымская газета со ссылкой на Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник, прием посетителей прекратиться с 16 ноября.

В планах сделать надстройку бельведера, мансарды, внутри сделать винтовую лестницу. Также приведут в надлежащий вид прилегающую территорию.

Ранее сообщалось, что древнейший археологический комплекс в Евпатории, затопленный из-за порыва трубы, удалось сохранить. Его спасла специальная стеклянная пирамида.

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