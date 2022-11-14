На перекрестке улиц Ленина и Пролетарская в Симферополе изменят режим работы светофоров

Фото: "Крым 24"/скриншот видео
На перекрестке улиц Ленина и Пролетарская в Симферополе пересмотрят светофорное регулирование, чтобы облегчить движение автомобилистам.
Как передает «Крым 24», ранее на Пролетарской начался масштабный дорожный ремонт. Рабочие полностью меняют подземные коммуникации. Ввиду этого на улицах ежедневно образуются длинные автомобильные заторы, водители вынуждены стоять в пробках до четверти часа.
Пролетарскую после ремонта намерены открыть к июлю 2023 года.
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