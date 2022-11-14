На перекрестке улиц Ленина и Пролетарская в Симферополе изменят режим работы светофоров

Фото: "Крым 24"/скриншот видео

На перекрестке улиц Ленина и Пролетарская в Симферополе пересмотрят светофорное регулирование, чтобы облегчить движение автомобилистам.

Как передает «‎Крым 24», ранее на Пролетарской‎ начался масштабный дорожный ремонт. Рабочие полностью меняют подземные коммуникации. Ввиду этого на улицах ежедневно образуются длинные автомобильные заторы, водители вынуждены стоять в пробках до четверти часа.

Пролетарскую после ремонта намерены открыть к июлю 2023 года.

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