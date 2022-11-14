ПСБ оказал финансовую поддержку градообразующему предприятию Керчи

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ПСБ установил кредитно-гарантийный лимит градообразующему предприятию Керчи - судостроительному заводу имени Б.Е. Бутомы, в рамках которого профинансировал проекты завода, в том числе в целях перевооружения технических мощностей предприятия, предоставил гарантии исполнения контракта. В рамках зарплатного проекта ПСБ обслуживает более тысячи сотрудников предприятия.

ПСБ принимает активное участие в реализации инфраструктурных, инвестиционных и социально-значимых проектов на территории Республики Крым, в том числе, оказывает всестороннюю поддержку предприятиям судостроения. Банк осуществляет финансирование предприятий отрасли на цели строительства современных судов, проектов по модернизации и диверсификации производства.

- Перед ПСБ как опорным банком оборонно-промышленного комплекса стоит ряд задач государственного масштаба по поддержке судостроительной отрасли. За время работы на территории республики банк провел всесторонний анализ потребностей клиентов отрасли, адаптировал продуктовую линейку, разработал ряд инструментов для обеспечения оперативного принятия решений по кредитованию предприятий, нарастил клиентскую базу и объемы поддержки. Судостроительный завод имени Б.Е. Бутомы является одним из крупнейших промышленных предприятий Республики - это мощная современная верфь, способная к реализации самых сложных проектов. Предоставленное ПСБ финансирование позволит заводу модернизировать судостроительные и судоремонтные мощности, обеспечить выпуск необходимых образцов современных морских судов, - рассказала заместитель председателя ПСБ Наталия Юдина.