В Форосе начали благоустраивать сквер и территорию поселкового клуба

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

В Форосе начались работы по благоустройству сквера и территории поселкового клуба. Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале, сейчас рабочие разбирают металлоконструкции и основания покрытий.

По ее словам, проект объединит две территории в единый ансамбль с амфитеатром, сценой, смотровой площадкой, качелями спортплощадками, оборудованием для маломобильных граждан. Кроме того, будет благоустроена береговая зона, здесь поставят навесы и шезлонги.

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

– Проектом предусмотрено сохранения всех реликтовых насаждений (этот вопрос на контроле). К ним добавим деревья и кустарники уже после окончания всех работ, которое запланировано на лето 2023 года, – подчеркнула Павленко.

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