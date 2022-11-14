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НовостиОбщество14 ноября 2022 14:37

С украинскими песнями на набережной Ялты разберутся правоохранители

Глава администрации Ялты прокоментировала стихийный концерт на набережной
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Во время стихийного концерта на набережной Ялты прозвучала украинская песня.

Во время стихийного концерта на набережной Ялты прозвучала украинская песня.

Фото: Елена КРИВЯКИНА

В обстоятельствах стихийного концерта на набережной Ялты, во время которого пенсионерки отплясывали под украинскую песню «Смерека», разберутся правоохранители. Такую уверенность у себя в telegram высказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

- «Концерт» стихийный, репертуар с администрацией никто не согласовывал, поэтому в обстоятельствах разберутся правоохранители, сомнений в том нет, - написала Павленко.

При этом мэр Ялты напомнила, что в Крыму три государственных языка: русский, украинский и крымскотатарский, которые свободно звучат на свадьбах и иных торжествах.

«Никто не душит ни языки, ни культуру, не сносит памятники», отметила Янина Павленко, добавив, что «гостеприимный российский Крым ждет всех», кто уважает его выбор, сделанный в 2014 году.

Ранее в соцсетях появилось видео с мини-концерта на набережной, во время которого исполнялась песня на украинском языке.

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