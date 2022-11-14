С украинскими песнями на набережной Ялты разберутся правоохранители

Во время стихийного концерта на набережной Ялты прозвучала украинская песня. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В обстоятельствах стихийного концерта на набережной Ялты, во время которого пенсионерки отплясывали под украинскую песню «Смерека», разберутся правоохранители. Такую уверенность у себя в telegram высказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

- «Концерт» стихийный, репертуар с администрацией никто не согласовывал, поэтому в обстоятельствах разберутся правоохранители, сомнений в том нет, - написала Павленко.

При этом мэр Ялты напомнила, что в Крыму три государственных языка: русский, украинский и крымскотатарский, которые свободно звучат на свадьбах и иных торжествах.

«Никто не душит ни языки, ни культуру, не сносит памятники», отметила Янина Павленко, добавив, что «гостеприимный российский Крым ждет всех», кто уважает его выбор, сделанный в 2014 году.

Ранее в соцсетях появилось видео с мини-концерта на набережной, во время которого исполнялась песня на украинском языке.

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