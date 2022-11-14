В районе села Осипенко под Севастополем найден мертвый дельфин

Фото: Михаил Развожаев

Вечером 14 ноября в районе села Осипенко под Севастополем на берегу был найден мертвый дельфин. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, мертвое животное может оказаться одной из четырех афалин дельфинария, выброшенных в открытое море 2 ноября.

– По предварительной информации, возможно, это одна из наших 4 афалин - Зоя. Сейчас на месте работает полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Как только будет считан чип - мы получим 100% подтверждение, – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, 2 ноября в Севастополе произошло ЧП – хозяин дельфинария «Flipper» выпустил в море ручных афалин, чтобы не тратиться на их содержание. Китообразные прожили в неволе больше 10 лет, поэтому на воле они обречены на верную смерть. Ситуацию взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

По словам Развожаева, ученые, неравнодушные севастопольцы и волонтеры все эти дни продолжали вести наблюдения на береговой полосе севастопольских бухт.

– Пока версия, что дельфинам будет сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельного добывания пищи, к сожалению, подтверждается. Возможно, будут случаи обнаружения оставшихся афалин на мелководье в ослабленном состоянии, – добавил губернатор. Он призвал севастопольцев продолжить наблюдения.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50