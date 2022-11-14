В Крым поступило 55 тысяч насадок для назальной вакцинации против коронавируса

Фото: Минздрав Республики Крым

В Крым поступила первая партия насадок-распылителей для интраназальной вакцинации против COVID-19 «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

– Всего в регион поступило 55 тысяч дозирующих устройств – это насадки-распылители на шприц для назального применения лекарственных средств. С сегодняшнего дня интраназальная вакцинация против коронавируса доступна во всех поликлиниках Крыма, – приводит пресс-служба слова замминистра здравоохранения РК Антона Лясковского.

Для интраназальной вакцинации используется тот же препарат, что и для инъекций, толькj иглу шприца заменяет специальная насадка. Вакцина вводится в один носовой вход на вдохе. Перед введением препарата пациента просят проверить проходимость носовых проходов, поочередно закрывая один из них и делая несколько вдохов. После этого пациенту следует в течение двух часов воздержаться от чихания, а также исключить курение, прием пищи и жидкости.

Замминистра отметил, что на сегодняшний день против ковида первым компонентом вакцинировано 962 410 крымчан, полностью прошли вакцинацию 909 604 человека.

– Ревакцинировано 351 960 человек или 39% от подлежащих повторной вакцинации, – сообщил Лясковский.

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