Где в Симферополе и Севастополе 15 ноября отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

15 ноября часть Симферополя и Севастополя временно останется без электричества. Перебои с электричеством возникнут из-за ремонтных работ.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

- улицы Яблочкова, 18, 18а, 20/4, 20/6, 22/9; Космическая, 18, 20, 3/8, 31; Грэсовская, 3-15; Большевика Попова, 7-9а, 2, 12, 28-32; Батурин, 13В; Караманова, 3; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 2-46 , 45-67 ; Луговая, 6; Глинки, 16-58 , 9-49 ; Зуйская, 44-46 , 47-51 ; Острякова, 38-44 , 29-41 ; Симеизская, 6-38 , 1 по ГП; Бородина, 53; Садовая, 110; Смольная, 1-11 ; Киевская, 105-113/1 ; Троллейбусная, 5-19 ; Февральская, 16, 18; Аллейная, 2-30/21 , 3-31 ; Авиационная, 6-68 ; Лексина, 12-38 , 11-43 ; Загородная, 19; Зеленая, 1-6; Металлистов, 2-34 , 1-37 ; Лунная, 1, 6 по ГП , 9в, 11, 17; 60 лет Октября, 2/97, 6; Гавена, 99, 103, 105;

- проезд Земляничный, 3;

- переулки Марсовый, 3, 31; Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Трамвайный, 19; Февральский, 8-18 ; Городской, 2-14 , 1-15.

СЕВАСТОПОЛЬ

с 10.00 до 16.00

село Хмельницкое: улицы Демьяна Бедного 2-30,3-39; Изобильная 10-а,8/1,2-12,1-9; Сумская 4-а и проулок Сумской 2-10;

с 9.00 до 14.00

- улица Челюскинцев, 107,115;

с 9.00 до 11.00

- улица Хрусталева, 127-149;137-а;

с 13.00 до 15.00

- улицы 9 Января 2-8,1-13; Бородинская 4-20,1-41; Будищева 4-8,1-5; Лазаревская 9-А,9-11,24 ,2-22,26,32,15-В/2,15-А,15-Б,26-30; Минская 2-4,3-13; Орловская 4-34,3-11; Углицкая 2-46,1-17; Якутская 26-32; Хрущева 1-7;

- тупик: Углицкий 2-4,1-3;

- спуск Петровский 2-8;

- переулок Адмиральский 2-8,1-11; Олонецкий 5,4-А,2-12,1-7.

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