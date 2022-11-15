Погода на 15 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

В Крыму поздняя осень. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Без осадков. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман, - сообщили в Крымском гидрометецентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +11...+13°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло +12...+14°.

В Ялте, как сообщает yandex, +9…+12°, восточный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +5…13°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Керчи +5 …+8°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +4 …+10°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Черноморском +3…+11, юго-западный ветер 1-6 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +0…+11°, скорость юго-восточного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +2…+10°, скорость юго-восточного ветра 3-6 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +13 …+16°.

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