В Крыму отряд «ЛизаАлерт» провел учения в Бахчисарайском районе

Поиски пропавших - это целая наука. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

На Крымском полуострове в Бахчисарайском районе прошли учения с добровольцами отряда «ЛизаАлерт»Крым, занимающимися поиском пропавших людей.

- В учениях приняли участие как опытные поисковики, так и новобранцы, недавно ставшие частью отряда. Для новичков были проведены занятия на тему «Радиосвязь», «Работа на отклик», «Поиск в городе», «Первая помощь», - сообщили в поисковом отряде.

Не скучали и опытные поисковики - волонтеры оттачивали навыки поиска людей, которые сбились с дороги и потерялись в лесу или лесогорной местности. Не зря же говорится, что тяжело в учении, но легко в бою.

Место для учений выбрано не случайно, потому что в Бахчисарайском районе очень живописные места, здесь бывает много туристов, которые иногда попадают в беду.

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