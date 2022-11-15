Крымчанка пригласила домой случайного парня, который обворовал ее на 80 тысяч рублей

Утром сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый знакомый 22-летней жительнцы Симферопольского района ушел от нее вместе с телефоном стоимостью 80 тысяч рублей.

- Девушка, познакомившись в одном из местных заведений с молодым человеком, предложила провести остаток вечера в своей квартире. Там воспользовавшись тем, что потерпевшая вышла из комнаты, 22-летний местный житель похитил ее дорогостоящий гаджет и скрылся, - цитирует КИА сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

Задержанный оказался сверстником заявительницы. Похищенный телефон у него изъяли. Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Алуште парень разбил автомат с конфетами и украл оттуда всю мелочь. Странный поступок попал на камеры видеонаблюдения.

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