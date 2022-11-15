Глава Крыма поздравил с днем рождения директора ФСБ России 15 ноября

Директор ФСБ России Александр Бортников. Фото: Сергей Аксенов/Tg

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил с днем рождения директора ФСБ России, Героя Российской Федерации, председателя Национального антитеррористического комитета Александра Бортникова.

- Александр Васильевич посвятил жизнь обеспечению безопасности нашего Отечества, он - профессионал высочайшего класса, настоящий патриот, для которого главными принципами жизни являются служение Родине и офицерская честь, - написал Аксенов в своем Tg-канале.

Напомним, 10 ноября в России отмечали профессиональный праздник сотрудников и ветеранов органов внутренних дел. Глава Крыма отметил, что сотрудники республики достойно выполняют поставленные задачи.

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