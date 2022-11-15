Купить билеты на поезда «Гранд Сервис Экспресс» теперь можно через систему быстрых платежей

Комиссия с физлиц за переводы по QR-коду не взимается Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оплачивать билеты на поезда «Гранд Сервис Экспресс» теперь можно с помощью системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

При покупке билета на сайте grandtrain.ru нужно выбрать способ оплаты через СБП. Далее достаточно отсканировать QR-код и подтвердить в банковском приложении перевод. В мобильной версии сайта дополнительно нужно нажать кнопку «Оплатить». Комиссия с физлиц за переводы по QR-коду не взимается. Вводить данные банковской карты не требуется.

- Те, кто оплатит билеты подобным образом до 31 декабря 2022 года, могут принять участие в конкурсе от СБП. Еженедельно разыгрывается 35 тысяч призов по одной тысяче рублей, ежемесячно – пять призов по одному миллиону рублей. Подробнее об условиях конкурса на сайте СБП, - говорится в сообщении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50