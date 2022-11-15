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НовостиЭкономика15 ноября 2022 7:02

Купить билеты на поезда «Гранд Сервис Экспресс» теперь можно через систему быстрых платежей

Те, кто оплатит билеты подобным образом до 31 декабря, могут принять участие в конкурсе от СБП
Екатерина НАЗАРОВА
Комиссия с физлиц за переводы по QR-коду не взимается

Комиссия с физлиц за переводы по QR-коду не взимается

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оплачивать билеты на поезда «Гранд Сервис Экспресс» теперь можно с помощью системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

При покупке билета на сайте grandtrain.ru нужно выбрать способ оплаты через СБП. Далее достаточно отсканировать QR-код и подтвердить в банковском приложении перевод. В мобильной версии сайта дополнительно нужно нажать кнопку «Оплатить». Комиссия с физлиц за переводы по QR-коду не взимается. Вводить данные банковской карты не требуется.

- Те, кто оплатит билеты подобным образом до 31 декабря 2022 года, могут принять участие в конкурсе от СБП. Еженедельно разыгрывается 35 тысяч призов по одной тысяче рублей, ежемесячно – пять призов по одному миллиону рублей. Подробнее об условиях конкурса на сайте СБП, - говорится в сообщении.

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