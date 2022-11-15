Крымчанина осудили на пять месяцев работ за призывы к насилию против российских военных

Житель Кировского района понес наказание за призывы к экстремизму в интернете Фото: Алексей БУЛАТОВ

42-летнего жителя Кировского района Крыма осудили на пять месяцев принудительных работ за призывы к насилию в отношении военных армии РФ.

- В июле 2022 года подсудимый, реализуя свой преступный умысел, направленный на публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, разместил в групповом чате одного из мессенджеров текстовое сообщение, которое содержит призывы к осуществлению насильственных действий в отношении военнослужащих вооруженных сил РФ, - говорится в сообщении.

Также подсудимый будет отдавать 15% от заработной платы в доход государства и не будет заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в Сети два года.

Уточняется, что в суде мужчина признал вину.

Ранее в Крыму на шесть лет осудили мужчину за участие в «Батальоне Челебиджихана»*. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства.

*Запрещенная в РФ организация.

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