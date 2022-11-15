Крымчанина осудили на пять месяцев работ за призывы к насилию против российских военных

Житель Кировского района понес наказание за призывы к экстремизму в интернете
Фото: Алексей БУЛАТОВ
42-летнего жителя Кировского района Крыма осудили на пять месяцев принудительных работ за призывы к насилию в отношении военных армии РФ.
- В июле 2022 года подсудимый, реализуя свой преступный умысел, направленный на публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, разместил в групповом чате одного из мессенджеров текстовое сообщение, которое содержит призывы к осуществлению насильственных действий в отношении военнослужащих вооруженных сил РФ, - говорится в сообщении.
Также подсудимый будет отдавать 15% от заработной платы в доход государства и не будет заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в Сети два года.
Уточняется, что в суде мужчина признал вину.
Ранее в Крыму на шесть лет осудили мужчину за участие в «Батальоне Челебиджихана»*. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства.
*Запрещенная в РФ организация.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50