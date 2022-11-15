С 9 октября Керченской паромной переправой воспользовались почти 32 тысячи пассажиров

За этот период семью паромами, работающими на линии, выполнено 645 круговых рейсов Фото: Евгения ГУСЕВА

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли почти 32 тысячи пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07:00 15 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 31 807 пассажиров, 19 715 единиц автотранспорта и 1819 железнодорожных вагонов, – говорится в сообщении.

За этот период семью паромами, работающими на линии, выполнено 645 круговых рейсов.

Напомним, работа паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Во второй половине октября был завершен демонтаж обвалившихся пролетов. Надвижку первого нового пролетного строения завершили 8 ноября, второй масштабный этап работ был проведен 11 ноября. 16 ноября движение по Крымскому мосту 16 ноября вновь остановят для монтажа третьего пролета.

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