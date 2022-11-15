Экс-директор ГКУ капстроя Севастополя превысил полномочия почти на 5 млн рублей

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший директор ГКУ «Единая дирекция капитального строительства» предстанет перед судом за превышение должностных полномочий и служебный подлог. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю.

В декабре 2019 года обвиняемый в рамках госконтракта на поставку и сборку мебели для одного из детсадов Севастополя не проследил за исполнением работ и, зная, что они не завершены, подписал акт приемки. В результате бюджет Севастополя потерял 1,4 миллиона рублей.

- Кроме того, в декабре 2020 года обвиняемый в рамках заключенного контракта с организацией по выполнению строительно-монтажных работ ветеринарной лечебницы не осуществил контроль за исполнением подрядчиком условий контракта, - говорится в сообщении.

Как и в прошлый раз, он подписал акт приемки, несмотря на невыполненные работы. Ущерб был оценен в 3,9 миллиона рублей.

Расследование уголовное дела завершено, материалы переданы в суд.

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