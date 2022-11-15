На «Тавриде» задержали таксиста со 160 свертками «мефедрона»

Задержанным оказался 23-летний житель Крыма Фото: Олег ЗОЛОТО

На «Тавриде» сотрудники ДПС задержали таксиста со 160 свертками «мефедрона». Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы полиции ОМВД России по Нахимовскому району задержали 23-летнего местного жителя и в ходе личного досмотра изъяли у него 160 полиэтиленовых свёртков с наркотиками, - говорится в сообщении.

Выяснилось, что задержанный работает курьером в одном из подпольных наркомаркетов и продает на полуострове «синтетику» с помощью закладок.

Против парня возбудили уголовное дело. Ему грозит до десяти лет колонии. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Напомним, в Алуште 20-летний парень с наркотиками пытался сбежать от полиции. Молодого человека задержали и завели против него уголовное дело.

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