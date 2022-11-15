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НовостиОбщество15 ноября 2022 11:04

17-18 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди со снегом - МЧС

Объявлено штормовое предупреждение
Екатерина НАЗАРОВА
Синоптики обещают похолодание к концу недели

Синоптики обещают похолодание к концу недели

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму на 17 и 18 ноября объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

- Днем 17 ноября, ночью и утром 18 ноября в Крыму ожидаются дожди, 18 ноября с мокрым снегом, местами очень сильные осадки, - говорится в сообщении.

Ветер усилится до 15-20 метров в секунду, порывы - до 25-28 метров. 18 ноября столбик термометра будет показывать ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, когда в Крыму ждать первый снег.

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