Курган с античным погребением и селище бронзового века нашли на западе Крыма

Фото: пресс-служба Минкурортов Крыма

В полевой сезон 2022 года ученые Кара-Тобинской археологической экспедиции Института археологии РАН сделали сразу несколько важных открытий. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.

Эти летом на территории городища Кара-Тобе под городом Саки археологи изучали слои грунта, скрывавшие артефакты примерно 2 века до нашей эры, когда здесь существовала крепость понтийского царя Митридата VI Евпатора.

– Исследователи обнаружили остатки позднескифского некрополя, селище бронзового века, а также курган с античным погребением и более поздним подзахоронением средневекового воина-всадника, – рассказал руководитель экспедиции, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии РАН Сергей Внуков.

Кроме того, в западной части северного двора крепости археологи нашли множество бракованных свинцовых скреп, накладок, выплесков свинца, а также обрубленного свинцового слитка. По предположению ученых, здесь находилась кустарная мастерская, где с помощью свинцовых скреп ремонтировали треснувшую домашнюю утварь.

Также были найдены две плохо сохранившиеся бронзовые херсонесские монеты, датируемые II веком до нашей эры. Археологи уточнили, что обе монеты более ранние, чем основной материал содержащих их комплексов, поэтому, вероятнее всего, они попали в слой случайно.

Отмечается, что все эти находки позволили уточнить дату окончания хозяйственной деятельности на Кара-Тобе.

Археологи Эрмитажа нашли в Крыму клад с античными золотыми монетами. Предполагается, что находки были спрятаны в городском доме в последние два десятилетия IV века до нашей эры.

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