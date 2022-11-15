Первые 11 модульных отелей заработают в Крыму к Новому году

Фото: пресс-служба Минкурортов РК

В Крыму до конца года реализуют одиннадцать проектов быстровозводимых модульных гостиниц на 942 места размещения, что обеспечит 100 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов РК.

– На создание модульных гостиниц Крыму выделена государственная субсидия на более чем 300 млн рублей. Это позволит быстро увеличить номерной фонд и даст новые рабочие места. Все это результат эффективной серьезной работы Министерства курортов и туризма РК, Правительства Крыма и федерального правительства, – приводятся в сообщении пресс-службы слова министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко.

Отмечается, что благодаря участию в конкурсах правительства в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в текущем году республика получила гранты на 500 млн рублей на 63 проекта. На эти средства, в частности, будут благоустроены 23 пляжные территории, введены в работу 12 теплых бассейнов. Кроме того, деньги пойдут на проекты по оборудованию туристических маршрутов и на проекты, направленные на создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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