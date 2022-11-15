На второй этап строительства дороги в обход Симферополя потратят 15 млрд рублей

На работы выделят 15 миллиардов 142 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВАД» будет выполнять строительные работы второго этапа автодороги в обход Симферополя на участке Донское - Перевальное.

- Определить АО «ВАД» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское - Перевальное. 2 этап, - сказано в распоряжении главы Республики Крым о выборе подрядчика.

На работы выделят 15 миллиардов 142 миллиона рублей. Завершение строительства намечено на конец 2025 года.

Ранее сообщалось, что на перекрестке улиц Ленина и Пролетарская в Симферополе изменят режим работы светофоров. Ранее на Пролетарской начался масштабный дорожный ремонт, из-за чего в городе длинные пробки.

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