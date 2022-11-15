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НовостиЭкономика15 ноября 2022 12:02

На второй этап строительства дороги в обход Симферополя потратят 15 млрд рублей

Завершение работ намечено на конец 2025 года
Екатерина НАЗАРОВА
На работы выделят 15 миллиардов 142 миллиона рублей

На работы выделят 15 миллиардов 142 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВАД» будет выполнять строительные работы второго этапа автодороги в обход Симферополя на участке Донское - Перевальное.

- Определить АО «ВАД» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство автомобильной дороги в обход Симферополя на участке Донское - Перевальное. 2 этап, - сказано в распоряжении главы Республики Крым о выборе подрядчика.

На работы выделят 15 миллиардов 142 миллиона рублей. Завершение строительства намечено на конец 2025 года.

Ранее сообщалось, что на перекрестке улиц Ленина и Пролетарская в Симферополе изменят режим работы светофоров. Ранее на Пролетарской начался масштабный дорожный ремонт, из-за чего в городе длинные пробки.

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