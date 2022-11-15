Крымские дорожники заготовили свыше 40 тысяч тонн противогололедных материалов

Фото: пресс-служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог республики Крым»

В Крыму в рамках подготовки к зимнему содержанию автомобильных дорог заготовлено свыше 40 тысяч тонн противогололедных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ РК «Служба автомобильных дорог республики Крым».

– Для ликвидации зимней скользкости на всей сети автомобильных дорог общего пользования Республики Крым заготовлено 6 396 т чистых солей, 36 610 т песко-соляных смесей, – говорится в сообщении.

Дороги будут обслуживать 206 единиц техники: 82 комбинированные дорожные машины, 1 роторный снегоочиститель, 2 бульдозера, 28 автогрейдеров, 42 погрузчика, 7 экскаваторов, 38 тракторов с отвалами и 6 автомобилей с отвалами.

Ранее сообщалось, что в Симферополе начали устанавливать емкости для хранения противогололедного реагента.

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