Погода на 16 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

Вода в Черном море +12 …+16°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- В среду на полуострове сохранится сухая относительно теплая погода. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°, днем +11...+13°.

В Севастополе переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Днем тепло +13…+15°.

В Ялте, как сообщает yandex, +10…+12°, юго-восточный ветер 3-8 м/с. Пасмурно.

В Евпатории +9…13°, юго-западный ветер 4-8 м/с. Пасмурно.

В Керчи +4 …+11°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +6 …+13°, юго-западный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +11…+13, юго-западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +2…+13°, скорость юго-восточного ветра 2-6 м/с. Пасмурно.

В Армянске +7…+12°, скорость юго-восточного ветра 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +12 …+16°.

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