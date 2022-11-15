Под Евпаторией в ДТП с перевернувшейся легковушкой пострадал человек 14 ноября

Фото: МЧС по РК

Вчера, 14 ноября, на автодороге Евпатория - Мирный перевернулась легковушка. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым, пострадал один человек.

- Водитель легкового автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, впоследствии чего допустил съезд с проезжей части, с последующим опрокидыванием. К сожалению, в результате ДТП пострадал 1 человек, который был госпитализирован, - говорится в сообщении.

Напомним, под Севастополем 15 ноября в лобовом ДТП пострадали четыре человека. Один из водителей нарушил ППД. 22-летний водитель за рулем Хонды выехал на полосу встречного движения и врезался в Фольксваген под управлением 63-летнего шофера.

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