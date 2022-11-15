Пьяная крымчанка набросилась на медика скорой помощи, разбив ему лицо телефоном

Женщина вызвала "скорую" своему отцу. Фото: пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю

В поселке Приморский под Феодосией задержали 33-летнюю женщину, набросившуюся на сотрудника скорой помощи. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Крыму и Севастополю, пьяная крымчанка сама вызвала бригаду медиков своему отцу, получившему травму из-за падения.

- «Заботливая дочь», находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, инициировала конфликт со специалистами экстренной службы, прибывшими на вызов, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Женщина сначала угрожала фельдшеру, а потом бросила в нее мобильный телефон, разбив медику лицо.

Угомонить крымскую Наоми Кэмпбелл удалось лишь сотрудникам Росгвардии. Дальше разбираться с женщиной будут сотрудники полиции.