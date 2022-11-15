В Крыму ищут 54-летнего мужчину с амнезией

Фото: сообщество "Мы из Джанкоя", vk.com/public17906207

В Симферополе ищут 54-летнего Александра Колодьянова. Пост с ориентировкой опубликован в сообществе «Мы из Джанкоя» во «ВКонтакте».

– Пропал мужчина. Колодьянов Александр Демьянович, 1968 года рождения. Находился в отделении нейрохирургии в городе Симферополе в республиканской клинической больнице имени Семашко. После операции у него амнезия. Вышел из больницы в районе 9:00, – говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 185 см, вес 107 кг.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего или видел его, просят сообщить по телефонам +79780870753, +79782105453.

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