Участникам СВО из Крыма передали два грузовика предметов первой необходимости

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Участникам специальной военной операции из Крыма передали два грузовика предметов первой необходимости. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Посетил зону ответственности наших бойцов, снова не с пустыми руками, – привезли два грузовика предметов первой необходимости: носки, одежду, медикаменты, генераторы и другое. Кроме того, передали нашим защитникам тепловизоры, – написал он в своем телеграм-канале.

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Аксенов подчеркнул, что в Крыму продолжат пристально следить уровнем материально-технического обеспечения участников спецоперации.

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