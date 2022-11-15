В Крыму первые десять человек прошли аттестацию экскурсоводов

Фото: пресс-служба Минкурортов РК

Первые десять экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли аттестацию в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма.

– Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко вручил бейджи и аттестаты первым 10 экскурсоводам и гидам-переводчикам, успешно прошедшим аттестацию, – говорится в сообщении.

Напомним, летом текущего года вступили в силу изменения в Федеральный закон, который регулирует деятельность экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, а с 1 сентября начали действовать новые правила их аттестации. Теперь для выхода на маршрут им необходимо сдать экзамен, получить бейдж установленного образца и попасть в единый федеральный реестр экскурсоводов.

Чтобы пройти аттестацию, необходимо подать заявление через портал Госуслуг, затем пройти тестирование и практические задания перед аттестационной комиссией при Министерстве курортов и туризма Республики Крым. Сейчас аттестация проводится в добровольном порядке, однако с 1 июля 2023 года она станет обязательной. Проходить ее нужно будет раз в пять лет.

– Индустрия отрасли давно ждала этого закона и регулирования деятельности, мы сотрудничали в этом направлении со всеми ведомствами и добивались того, чтобы предоставление услуг экскурсоводами было законным и качественным, а некачественные услуги были отсечены, – сказал Вадим Волченко на церемонии вручения.

На сегодняшний день в Крыму работают более 1,5 тысяч экскурсоводов и гидов-переводчиков.

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