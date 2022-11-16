В Крыму ищут 71-летнего жителя Феодосии в черных галошах

Николай Самойленко. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK
На Крымском полуострове бесследно исчез пожилой мужчина.
- Помогите найти человека! Пропал Самойленко Николай Тимофеевич, 71 год (1950 года рождения), город Феодосия, - такую информацию разместили в соцсети волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым.
С 14 ноября 2022 года нет достоверной информации о его местонахождении.
Ориентировка на пропавшего. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK
Приметы Николая Самойленко: 170 сантиметров рост, xудощавое телосложение, седые волосы и серые глаза.
Крымчанин был одет в темно-синюю куртку, сине-серую рубашка, синие джинсы, черные галоши и такого же цвета шапку.
Если вы видели этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.
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