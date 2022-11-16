Две полицейских машины лоб в лоб столкнулись в Севастополе

Авария произошла возле автовокзала Севастополя. Фото: скрин видео Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В Севастополе врезались друг в друга 2 полицейские машины, у которых были включены проблесковые маячки.

- Севастополь. Автовокзал. ДТП. Две машины ДПС. Лобовое, - такой пост сопровождает видео, которое очевидцы выложили в соцсети.

На одном из видео запечатлен итог аварии – разбитые машины с символикой МВД, карета «Скорой помощи» и суетящиеся сотрудники МЧС.

На второй же видеозаписи сам момент дорожно-транспортного происшествия, где можно в деталях увидеть, что же случилось у автовокзала.

Пользователи соцсети высказались в комментариях: «Одного вызвали в один конец города, второго в другой. Они не думали, что встретятся»; «Главный вопрос – кто же виноват?! Пожарка или Скорая?»; «Пострадавшим желаю выздоровления, а злорадствующим побольше мозгов, чтобы поняли, что без сотрудников полиции наша жизнь превратится в хаос».

Официальной информации по инциденту пока нет, также неизвестно есть ли пострадавшие.

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