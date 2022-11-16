Фото: Сергей Аксенов/Tg

Заявленный объем инвестиций в экономику Крыма с 2014 года превысил 348 миллиардов рублей, 115 миллиардов рублей уже вложено. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- При этом с начала 2022 года заключено 41 новое инвестиционное соглашение на общую сумму более 140 миллиардов рублей, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, особый рост инвестиционной активности наблюдался в октябре-ноябре. Были подписаны соглашения на 74,5 миллиарда рублей. Наиболее привлекательными для инвесторов отраслями остаются строительство, сельское хозяйство, курорты и туризм.

Также не останавливается развитие и свободной экономической зоны. Сегодня 1 248 резидентов СЭЗ реализуют 1 317 инвестиционных проектов с объемом инвестиций порядка 160 миллиардов рублей, 118 из которых - капитальные вложения. В перспективе удастся создать более 60 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Крыму инвесторы построят школы, жилые кварталы, овощехранилища и ТЦ на 60 миллиардов рубле. Всего на полуострове реализуется 247 инвестиционных проектов.

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