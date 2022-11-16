В Крыму 16 ноября выявили 24 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 24 случая новой коронавирусной инфекции, с начала пандемии - 209 351. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 8 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 337 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 12 человек, выздоровевших за весь период - 201 989, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе за истекшие 24 часа выявили 10 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии было выявлено 96 273 заболевших.

Двух человек за минувшие сутки госпитализировали. Кроме того, один пациент скончался от ковида.

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