В аэропорту «Симферополь» теперь работает отечественная система управления бизнесом

Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

В аэропорту «‎Симферополь» появилась цифровая система управления бизнес-процессами. Это отечественная IT-разработка, которая позволяет в режиме реального времени получать информацию о всех операциях и задействованных ресурсах в работе воздушного порта.

Как пишет Крымская газета со ссылкой пресс-службу аэропорта, с помощью системы можно следить за успешностью управления не только человеческими, но и материальными ресурсами. Также она упрощает процесс анализа занятости работников и детализирует данные о себестоимости бизнес-процессов. Проект, над которым около года трудились несколько десятков экспертов, назвали «Камертон».

Напомним, бесполетная зона над Крымом продлена до 21 ноября. Ограничения будут действовать еще как минимум неделю. По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании.

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