В Севастополе на «зебре» сбили 65-летнего пенсионера 16 ноября

Фото: пресс-служба УМВД Севастополя

В Севастополе на улице Ленина 16 ноября на «‎зебре»‎ сбили 65-летнего пенсионера. Инцидент произошел 08.55 утра.

- Девушка 1995 года рождения, управляя автомобилем «КИА» напротив дома №2 по улице Ленина произвела наезд на мужчину 1957 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщила замруководителя пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Точилина.

В результате ДТП дедушка с травмами попал в больницу. Полиция разбирается в произошедшем.

Напомним, вчера вечером в Севастополе произошли еще два ДТП с участием полицейских машин: ДПС-ник влетел в машину сотрудников УМВД на «встречке», спеша доставить пострадавшего после другого ДТП коллегу в больницу.

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