В Симферополе осудят руководителя организации, по вине которого погиб рабочий

Материалы дела направлены в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе перед судом предстанет генеральный директор одной из организаций. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю, он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 216 УК РФ).

– Следствием установлено, что днем 10 января 2022 года обвиняемый, в чьи обязанности входило соблюдение правил охраны труда, не организовал безопасное ведение работ, в результате чего строитель, проводя монтаж вентиляционного оборудования, упал с высоты более 10 метров на территорию строительного объекта, – говорится в сообщении.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью – мужчина скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела завершено. Собраны доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершению преступления. Материалы дела направлены в суд.

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