Севастополец получил год исправительных работ после драки с соседом

Севастопольца осудили за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Севастополе на один год исправительных работ осудили мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью своему соседу. Об этом сообщили в УМВД города.
- Между 37-летним мужчиной, ранее судимым за кражи, мошенничество и побои, и его 45-летним соседом возник конфликт из-за претензий по долговым обязательствам. Во время словесной перепалки обвиняемый ударил знакомого кулаком по лицу, отчего потерпевший потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт, - говорится в сообщении.
Травмированного мужчину госпитализировали и оказали необходимую помощь, а подозреваемого задержали сотрудники полиции.
Напомним, в Симферополе будут судить руководителя организации, по вине которого погиб рабочий. Мужчина упал с десятиметровой высоты.
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