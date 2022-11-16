Севастополец получил год исправительных работ после драки с соседом

Севастопольца осудили за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе на один год исправительных работ осудили мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью своему соседу. Об этом сообщили в УМВД города.

- Между 37-летним мужчиной, ранее судимым за кражи, мошенничество и побои, и его 45-летним соседом возник конфликт из-за претензий по долговым обязательствам. Во время словесной перепалки обвиняемый ударил знакомого кулаком по лицу, отчего потерпевший потерял равновесие и упал, ударившись головой об асфальт, - говорится в сообщении.

Травмированного мужчину госпитализировали и оказали необходимую помощь, а подозреваемого задержали сотрудники полиции.

Напомним, в Симферополе будут судить руководителя организации, по вине которого погиб рабочий. Мужчина упал с десятиметровой высоты.

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