МВД усилило меры безопасности в Крыму

МВД России усилило меры по установлению и ликвидации скрытых экстремистских ячеек в Республике Крым Фото: Алексей БУЛАТОВ

МВД России усилило меры по установлению и ликвидации скрытых экстремистских ячеек в Республике Крым. Об этом в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации сообщил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

С вопросом о мерах по противодействию экстремизму, в том числе по выявлению и пресечению провокаций и попыток совершения преступления со стороны членов экстремистских и террористических организаций и их сторонников на территории Республики Крым, обратилась сенатор от РК Ольга Ковитиди. Как отметила парламентарий, республика на протяжении более 8 лет постоянно была предметом преступных посягательств со стороны недругов России.

– Ярким тому подтверждением – 8 октября 2022 года террористический акт, совершенный разведслужбами под руководством западных спецслужб, по взрыву Крымского моста. Для крымчан очень важен вопрос противодействия экстремизму, – подчеркнула Ковитиди.

По словам Владимира Колокольцева, работа в Крыму и Севастополе носит для МВД приоритетный характер, поскольку от Украины можно ожидать чего угодно. Весь личный состав МВД нацелен на выявление любых приготовлений по совершению террористических актов и экстремисткой деятельности.

– В 2022 году две организации признаны экстремистскими, две – террористическими. Все они националистического толка. Делаем все от нас зависящее. Эта работа для нас, особенно в Крыму, носит приоритетный характер, – отметил министр.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50