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НовостиОбщество16 ноября 2022 10:40

Вой сирен в Севастополе 16 ноября связан с проверкой системы оповещения

Все остальные звуки - это тренировочные мероприятия флота
Екатерина НАЗАРОВА
В Севастополе проходят тренировочные мероприятия флота

В Севастополе проходят тренировочные мероприятия флота

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Вой сирен в Севастополе 16 ноября связан с проверкой системы оповещения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Звук сирен - это 13-й завод провел тренировку систем оповещения. Все остальные звуки - это тренировочные мероприятия флота. Никаких угроз нет, - написал он в своем Tg-канале.

Ранее сообщалось, что бесполетная зона над Крымом продлится до 21 ноября. Ограничения продлятся еще как минимум неделю. Кроме того, в настоящее время в Крыму и Севастополе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности.

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